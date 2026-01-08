  • Спортс
«Крылья» хотят арендовать Годяева с правом выкупа. «Локомотив» не отпускает хавбека из-за неопределенной ситуации с Бариновым («Чемпионат»)

«Крылья Советов» хотят арендовать Годяева у «Локомотива».

Полузащитник «Локомотива» Данила Годяев может перейти в «Крылья Советов».

Как сообщает «Чемпионат», самарцы хотят арендовать 21-летнего полузащитника с правом выкупа. Однако «Локомотив» пока не отпускает Годяева из-за неопределенности с будущим Дмитрия Баринова, по которому ведет переговоры ЦСКА.

В первой части сезона Годяев провел за основную команду «Локомотива» 5 матчей в Мир РПЛ и Fonbet Кубке России. Его подробную статистику можно найти здесь.

