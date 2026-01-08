  • Спортс
  • Николай Писарев: «Заинтересовать молодежь филателией нереально – письма ушли, телефон убил марки. У каждого поколения своя история»
59

Николай Писарев: «Заинтересовать молодежь филателией нереально – письма ушли, телефон убил марки. У каждого поколения своя история»

Тренер сборной России Николай Писарев в интервью Спортсу’‘ рассказал, почему филателия в современном мире умирает.

«Я не вижу способа заинтересовать молодежь филателией. Это нереально. Да и нет смысла – столько всего вокруг. Что я сейчас, скажу: «Давайте-ка, ребятки, собирать марки»? Мне ответят: «Сам и собирай, дедушка. И бабушкам об этом рассказывай».

Красивой для меня марку делает только событие, которое за ней стоит. Качество изображения мне было абсолютно неважно. Современные марки, которые вышли уже в этом веке, – такие яркие, кричащие. Но в чем их ценность? Некуда клеить даже. Письма ушли. Телефон изменил мир – и убил марки, ведь можно запросто написать сто сообщений за несколько минут. Раньше за письмом была целая история, а сейчас зачем это нужно?

Кому это? Никому, кроме меня. Вы обратились – я с удовольствием показал. Если еще кому-то интересно – пожалуйста. Но ажиотажа не предвижу. Да мне он и не нужен. Это моя жизнь, мое увлечение. Если кто-то из сыновей захочет продолжить, буду рад. Если нет, ну что? Ничего страшного. Меня это вообще не расстроит – наоборот, очень рад, что у них своя жизнь. У каждого поколения – своя история. Дед, например, вообще только удивлялся нашим с отцом интересам. Что же я, буду их навязывать детям? Это же глупо», – сказал Писарев.

«Мог час смотреть на марку и что-то себе представлять». Николай Писарев – филателист с огромной коллекцией

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
8 января, 08:37
