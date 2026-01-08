  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком по делу о непристойном видео с ребенком. Дэвиду грозило до 10 лет тюрьмы, он признал вину
44

Экс-судья Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком по делу о непристойном видео с ребенком. Дэвиду грозило до 10 лет тюрьмы, он признал вину

Экс-арбитр АПЛ Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно за непристойное видео.

Суд вынес наказание экс-судье Дэвиду Куту.

Напомним, бывшему арбитру Премьер-лиги было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он создал одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, в которой, как правило, показаны изнасилования маленьких детей или сексуальное насилие со стороны взрослых. В полиции сообщили, что ролик был обнаружен в феврале 2025 года. 

В октябре экс-судья признал вину на заседании королевского суда Ноттингема. Его освободили под залог.

Сегодня стало известно, что Кут приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также он получил специальное постановление о предотвращении сексуальных преступлений сроком на 10 лет (такое наказание назначается судом лицу, представляющему опасность сексуального характера как для общества, так и для отдельного человека – Спортс’‘).

Напомним, ранее Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Он признавался в кокаиновой зависимости. 

В декабре 2024 год Дэвид был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4192 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Дэвид Кут
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судье Куту грозит до 10 лет тюрьмы по делу о непристойном видео с ребенком. Приговор вынесут 11 декабря
14 октября 2025, 11:13
Экс-судья АПЛ Кут признал вину по делу о непристойном видео с ребенком. Его освободили под залог, следующее слушание – 11 декабря
14 октября 2025, 10:11
Экс-судья АПЛ Кут не признал вину в создании непристойного видео с ребенком. Новое заседание суда – 9 октября
11 сентября 2025, 11:28
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
10 сентября 2025, 12:12
Главные новости
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
21 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
33 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
28 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
28 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
34 минуты назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
42 минуты назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
47 минут назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
50 минут назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
4 минуты назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
4 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
8 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
28 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой о переходе Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
28 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
53 минуты назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59
Мостовой о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Жалко, что Гусев меня не позвал, я бы согласился – все же соглашаются! Сказал Юре: «Молодец, хороший вариант!»
сегодня, 15:55