Экс-судья Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком по делу о непристойном видео с ребенком. Дэвиду грозило до 10 лет тюрьмы, он признал вину

Экс-арбитр АПЛ Кут получил 9 месяцев тюрьмы условно за непристойное видео.

Суд вынес наказание экс-судье Дэвиду Куту.

Напомним, бывшему арбитру Премьер-лиги было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он создал одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, в которой, как правило, показаны изнасилования маленьких детей или сексуальное насилие со стороны взрослых. В полиции сообщили, что ролик был обнаружен в феврале 2025 года.

В октябре экс-судья признал вину на заседании королевского суда Ноттингема. Его освободили под залог.

Сегодня стало известно, что Кут приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также он получил специальное постановление о предотвращении сексуальных преступлений сроком на 10 лет (такое наказание назначается судом лицу, представляющему опасность сексуального характера как для общества, так и для отдельного человека – Спортс’‘).

Напомним, ранее Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком» .

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось , что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Он признавался в кокаиновой зависимости.

В декабре 2024 год Дэвид был уволе н из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.