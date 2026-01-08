Гонду прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. Армейцы ждут завершения трансфера Дивеева в «Зенит» (Sport24)
Гонду прошел медосмотр в ЦСКА.
Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА, сообщает Sport24.
Все детали контракта с аргентинцем уже согласованы. Для завершения сделки армейцы ждут завершения перехода защитника Игоря Дивеева в «Зенит».
Ранее сообщалось, что Гонду подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года. «Зенит» обменяет форварда на Дивеева, доплатив за россиянина.
