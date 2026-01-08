Гонду прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. Армейцы ждут завершения трансфера Дивеева в «Зенит» (Sport24)

Гонду прошел медосмотр в ЦСКА.

Нападающий «Зенита » Лусиано Гонду успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА , сообщает Sport24.

Все детали контракта с аргентинцем уже согласованы. Для завершения сделки армейцы ждут завершения перехода защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

Ранее сообщалось , что Гонду подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года. «Зенит» обменяет форварда на Дивеева, доплатив за россиянина.