«Ливерпуль» провел акцию «Покажи расизму красную карточку» с участием первых чернокожих игроков клуба. Ученики местных начальных школ участвовали в дискуссии о противодействии расизму

«Ливерпуль» провел акцию по противодействию расизму в футболе.

Несколько первых чернокожих игроков «Ливерпуля » приняли участие в мероприятии «Show Racism the Red Card» (с англ. покажи расизму красную карточку – Спортс’‘), посвященному их вкладу в историю клуба и футбола в целом.

Акция была организована в рамках Red Together, инициативы клуба по обеспечению равенства, разнообразия и инклюзивности, и фондом LFC Foundation в партнерстве с «Show Racism the Red Card».

Ученики местных начальных школ были приглашены на «Энфилд » на день, посвященный равенству, уважению и инклюзивности. Были вывешены баннеры, посвященные первой чернокожей команде «Ливерпуля», что дало ученикам возможность узнать об этой части истории клуба и ее актуальности сегодня.

Экс-футболисты «Ливерпуля» Джон Барнс , Марк Уолтерс, Ховард Гейл, Майкл Томас и Керри Дэвис приняли участие в панельной дискуссии вместе с представителями фонда Энтони Уокера и городского совета Ливерпуля.

Участники дискуссии откровенно рассказали о своем опыте столкновения с предрассудками на поле и за его пределами, о важности стойкости и о том, почему противостояние расизму по-прежнему имеет значение, сообщается на сайте «Ливерпуля».

Мероприятие стало частью текущей работы Red Together и LFC Foundation со школами и общественными партнерами, использующими футбол и наследие клуба для поддержки образования в области равенства и инклюзивности.