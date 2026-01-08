«Ливерпуль» провел акцию «Покажи расизму красную карточку» с участием первых чернокожих игроков клуба. Ученики местных начальных школ участвовали в дискуссии о противодействии расизму
Несколько первых чернокожих игроков «Ливерпуля» приняли участие в мероприятии «Show Racism the Red Card» (с англ. покажи расизму красную карточку – Спортс’‘), посвященному их вкладу в историю клуба и футбола в целом.
Акция была организована в рамках Red Together, инициативы клуба по обеспечению равенства, разнообразия и инклюзивности, и фондом LFC Foundation в партнерстве с «Show Racism the Red Card».
Ученики местных начальных школ были приглашены на «Энфилд» на день, посвященный равенству, уважению и инклюзивности. Были вывешены баннеры, посвященные первой чернокожей команде «Ливерпуля», что дало ученикам возможность узнать об этой части истории клуба и ее актуальности сегодня.
Экс-футболисты «Ливерпуля» Джон Барнс, Марк Уолтерс, Ховард Гейл, Майкл Томас и Керри Дэвис приняли участие в панельной дискуссии вместе с представителями фонда Энтони Уокера и городского совета Ливерпуля.
Участники дискуссии откровенно рассказали о своем опыте столкновения с предрассудками на поле и за его пределами, о важности стойкости и о том, почему противостояние расизму по-прежнему имеет значение, сообщается на сайте «Ливерпуля».
Мероприятие стало частью текущей работы Red Together и LFC Foundation со школами и общественными партнерами, использующими футбол и наследие клуба для поддержки образования в области равенства и инклюзивности.