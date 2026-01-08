Агент Дивеева о прохождении медосмотра в «Зените»: «Я ничего такого не говорил. У меня много информации, но пока без комментариев»
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что игрок уже прошел медосмотр для перехода в «Зенит».
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба.
Bobsoccer позднее писал, что футболист сборной России успешно прошел медосмотр и отправится с «Зенитом» на тренировочный сбор в Катаре.
«Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в «Зенит». Я ничего такого не говорил.
У [журналиста Максима] Квятковского и спрашивайте – он все знает, наверное. У меня много информации, но вам я ее не сообщу. Пока без комментариев», – сказал Еремин.
