Агент Дивеева о прохождении медосмотра в «Зените»: «Я ничего такого не говорил. У меня много информации, но пока без комментариев»

Агент Дивеева о прохождении медосмотра в «Зените»: я ничего такого не говорил.

Олег Еремин , агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что игрок уже прошел медосмотр для перехода в «Зенит ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба.

Bobsoccer позднее писал , что футболист сборной России успешно прошел медосмотр и отправится с «Зенитом» на тренировочный сбор в Катаре.

«Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в «Зенит». Я ничего такого не говорил.

У [журналиста Максима] Квятковского и спрашивайте – он все знает, наверное. У меня много информации, но вам я ее не сообщу. Пока без комментариев», – сказал Еремин.

