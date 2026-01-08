  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Дивеева о прохождении медосмотра в «Зените»: «Я ничего такого не говорил. У меня много информации, но пока без комментариев»
11

Агент Дивеева о прохождении медосмотра в «Зените»: «Я ничего такого не говорил. У меня много информации, но пока без комментариев»

Агент Дивеева о прохождении медосмотра в «Зените»: я ничего такого не говорил.

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о том, что игрок уже прошел медосмотр для перехода в «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербургского клуба.

Bobsoccer позднее писал, что футболист сборной России успешно прошел медосмотр и отправится с «Зенитом» на тренировочный сбор в Катаре.

«Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в «Зенит». Я ничего такого не говорил.

У [журналиста Максима] Квятковского и спрашивайте – он все знает, наверное. У меня много информации, но вам я ее не сообщу. Пока без комментариев», – сказал Еремин.

Дивеев прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом сообщил агент защитника ЦСКА

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4100 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЦСКА
logoИгорь Дивеев
logoОлег Еремин
возможные трансферы
logoЧемпионат.com
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дивеев успешно прошел медосмотр для «Зенита». Защитник ЦСКА полетит с командой на сбор в Катар и пройдет тесты в Дохе (Bobsoccer)
5 января, 19:27
Дивеев прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом сообщил агент защитника ЦСКА
5 января, 10:47
Главные новости
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
16 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
28 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
23 минуты назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
23 минуты назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
29 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
37 минут назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
42 минуты назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
45 минут назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
47 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
3 минуты назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
23 минуты назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой о переходе Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
23 минуты назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
48 минут назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
55 минут назад
Мостовой о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Жалко, что Гусев меня не позвал, я бы согласился – все же соглашаются! Сказал Юре: «Молодец, хороший вариант!»
59 минут назад
Мартинелли сделал первый хет-трик в карьере и впервые за два года забил больше гола в одной игре
сегодня, 15:45
Гендиректор «Балтики» о переговорах с ЦСКА по Саусю: «Мы разговаривали, теперь – нет. Все разговоры закончились»
сегодня, 15:42