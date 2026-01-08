Булыкин о длинных праздниках: «Плохо для экономики, конечно. С другой стороны, здорово, что можно съездить куда-то, перезагрузиться»

Булыкин о длительных новогодних праздниках: это плохо для экономики.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что длинные новогодние выходные вредят экономике России.

В 2026 году новогодние выходные продлятся до 11 января.

«Конечно, это плохо для экономики.

С другой стороны, здорово, что есть неделя зимой и неделя в мае, когда можно полностью отдохнуть, съездить куда-то, перезагрузиться и потом выйти на работу с новыми силами»,– сказал Булыкин.