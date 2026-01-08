Булыкин о длинных праздниках: «Плохо для экономики, конечно. С другой стороны, здорово, что можно съездить куда-то, перезагрузиться»
Булыкин о длительных новогодних праздниках: это плохо для экономики.
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что длинные новогодние выходные вредят экономике России.
В 2026 году новогодние выходные продлятся до 11 января.
«Конечно, это плохо для экономики.
С другой стороны, здорово, что есть неделя зимой и неделя в мае, когда можно полностью отдохнуть, съездить куда-то, перезагрузиться и потом выйти на работу с новыми силами»,– сказал Булыкин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
