«Бавария» отдала вратаря Переца в аренду «Саутгемптону» до конца сезона. Сумма сделки – 400 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн
«Бавария» отдала вратаря Даниэля Переца в аренду «Саутгемптону».
«Саутгемптон» объявил о подписании вратаря Даниэля Переца на правах аренды из «Баварии».
25-летний игрок перешел в клуб из Чемпионшипа до конца сезона. Первую половину сезона он провел в аренде в «Гамбурге», она была прекращена досрочно.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составляет 400 тысяч евро с опцией выкупа за сумму, близкую к 8 млн евро.
«Я очень рад переходу в «Саутгемптон», это отличный клуб в хорошей лиге, и я с нетерпением жду начала работы.
Я хочу помочь команде вернуться в Премьер-лигу. Хотя это сложная цель, я думаю, она реалистична. Впереди еще много матчей», – сказал Перец.
