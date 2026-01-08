  • Спортс
«Бавария» отдала вратаря Переца в аренду «Саутгемптону» до конца сезона. Сумма сделки – 400 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн

«Бавария» отдала вратаря Даниэля Переца в аренду «Саутгемптону».

«Саутгемптон» объявил о подписании вратаря Даниэля Переца на правах аренды из «Баварии».

25-летний игрок перешел в клуб из Чемпионшипа до конца сезона. Первую половину сезона он провел в аренде в «Гамбурге», она была прекращена досрочно.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составляет 400 тысяч евро с опцией выкупа за сумму, близкую к 8 млн евро.

«Я очень рад переходу в «Саутгемптон», это отличный клуб в хорошей лиге, и я с нетерпением жду начала работы.

Я хочу помочь команде вернуться в Премьер-лигу. Хотя это сложная цель, я думаю, она реалистична. Впереди еще много матчей», – сказал Перец.

Со статистикой израильского голкипера можно ознакомиться здесь.

Изображение: x.com/southamptonfc

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Саутгемптона»
