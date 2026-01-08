Сетьен о «Барселоне»: «Флик очень требователен, игроки приняли это – он строит молодую команду, которая будет расти. Когда я пришел, все было совсем иначе»

Экс-тренер «Барселоны» Сетьен: при Флике команда выглядит сплоченной.

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил игру команды под руководством Ханси Флика .

«Я не жалею, что пришел в «Барселону». Мне бы хотелось, чтобы все сложилось по-другому, но я приехал не в то время, когда ребята были воодушевлены, полны энтузиазма и находились в благоприятной атмосфере. К сожалению, все было совсем иначе.

Игроки – главные действующие лица. Думаю, Флик оказал огромное влияние. Он очень требователен, и команда приняла его подход. Временами это может казаться самоубийственной идеей, но он дает «Барсе» гораздо больше, чем берет. Он строит молодую команду, которая со временем будет расти. Команда выглядит очень сплоченной, и мне это нравится», – сказал Сетьен в программе El Larguero.