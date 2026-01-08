Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить ЧМ-2026: «Любой, кто любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира»
Вице-президент РФС: постараюсь попасть на ЧМ-2026.
Вице-президент РФС Денис Соловьев заявил, что хочет посетить ЧМ-2026.
«Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать», – сказал Соловьев.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
