Флаг с надписью «BlueCo Out» растянули болельщики «Челси» перед матчем с «Фулхэмом». Фанаты скандировали: «Нам плевать на Clearlake. Им плевать на нас. Нас волнует «Челси»

Болельщики «Челси» растянули баннер против владельцев команды.

«Челси», оставшись в меньшинстве по ходу первого тайма, проиграл «Фулхэму » (1:2) в матче 21-го тура АПЛ , который прошел 7 января.

Перед игрой болельщики «синих» на гостевой трибуне подняли флаг, на котором было написано «BlueCo Out», а также «Верните нам наш «Челси».

Болельщики по ходу игры также скандировали: «Нам плевать на Clearlake. Им плевать на нас. Нас волнует «Челси».

BlueCo – консорциум, который владеет футбольными клубами. Clearlake Capital – инвестиционная компания, которая является ведущим акционером «Челси».

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича и «иди на ###, Эгбали» во время матча с «Фулхэмом»

Фото: x.com/siphillipssport