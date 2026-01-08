Флаг с надписью «BlueCo Out» растянули болельщики «Челси» перед матчем с «Фулхэмом». Фанаты скандировали: «Нам плевать на Clearlake. Им плевать на нас. Нас волнует «Челси»
Болельщики «Челси» растянули баннер против владельцев команды.
«Челси», оставшись в меньшинстве по ходу первого тайма, проиграл «Фулхэму» (1:2) в матче 21-го тура АПЛ, который прошел 7 января.
Перед игрой болельщики «синих» на гостевой трибуне подняли флаг, на котором было написано «BlueCo Out», а также «Верните нам наш «Челси».
Болельщики по ходу игры также скандировали: «Нам плевать на Clearlake. Им плевать на нас. Нас волнует «Челси».
BlueCo – консорциум, который владеет футбольными клубами. Clearlake Capital – инвестиционная компания, которая является ведущим акционером «Челси».
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича и «иди на ###, Эгбали» во время матча с «Фулхэмом»
Фото: x.com/siphillipssport
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea News
