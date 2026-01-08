Флетчер об отмене гола Лисандро: «Удивлен, что судья вмешался в эпизод – решение расстроило. Видел ситуации хуже при борьбе на стандартах в этом сезоне АПЛ»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер прокомментировал отмененный гол защитника Лисандро Мартинеса в матче АПЛ против «Бернли» (2:2).
На 27-й минуте матча Каземиро навязал борьбу перед дальней штангой в момент навеса с углового. Мяч выскочил во вратарскую, откуда Мартинес забил ударом с расстояния около пяти метров. Однако главный судья Стюарт Эттуэлл посчитал, что аргентинец нарушил правила в противоборстве с Кайлом Уокером.
«Выглядит как нормальная ситуация при каждом угловом, поэтому решение арбитра вызвало удивление.
Если посмотреть на физическую борьбу в АПЛ в этом сезоне при стандартах, то я видел ситуации более хуже [чем эта], потому я был очень удивлен, что судья вмешался в эпизод.
Мы должны это принять. Но решение расстроило», – сказал Даррен Флетчер.