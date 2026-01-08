Деку о травме тер Стегена: «У него было неприятное ощущение в колене, но он в порядке. Нет ничего серьезного, Марк – футболист «Барселоны»

Деку: у тер Стегена нет серьезной травмы.

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил об отсутствии травмы у вратаря команды Марк-Андре тер Стегена .

Голкипер ранее досрочно завершил тренировку каталонцев перед полуфиналом Суперкубка Испании. Немец пропустил матч против «Атлетика» (5:0).

«Тер Стеген в порядке. У него было неприятное ощущение в колене. Когда футболист возвращается после травмы, он всегда немного боится, тем более у него были проблемы с этим коленом в прошлом. Сейчас он спокоен и счастлив, потому что нет ничего серьезного.

Марк – наш футболист. Мы совместно с Марком решили, что он отправится в Барселону к доктору, который его оперировал. Серьезной травмы нет, все идет по плану, Марк – наш футболист», – сказал Деку .