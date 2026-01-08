Гвардиола о «Ман Сити»: «Не можешь думать о чемпионстве, если не выигрываешь матчи. Статистика ожидаемых голов ничего не дает»

Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона » (1:1) ответил на вопрос о чемпионской гонке в турнире.

В активе «горожан» 43 балла в 21 игре – они идут вторыми в таблице. Лидирует «Арсенал» (48 очков, 20 матчей), который 8 января проведет матч с «Ливерпулем».

«Если ты не выигрываешь матчи, то не можешь думать о таких вещах. Мы добыли невероятный результат в заключительном матче 2025 года против «Ноттингема» (2:1). После этого мы провели три матча и выглядели в них очень хорошо.

«Брайтон» очень хорошо двигался. «Манчестер Сити» в целом смотрелся очень хорошо, за исключением первых 5-10 минут игры. В последние 15-20 минут первого тайма у нас было несколько классных моментов. Но статистика ожидаемых голов ничего не дает. Суть в забитых голах, чего мы не сделали», – сказал Пеп Гвардиола .