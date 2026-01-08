Шешко о дубле в матче с «Бернли»: «Это придаст уверенности. Рад, что смог помочь «МЮ» – это самое важное для меня»

Беньямин Шешко: голы в матче с «Бернли» придадут уверенности.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко дал комментарий после того, как забил два мяча в матче 21-го тура АПЛ против «Бернли » (2:2).

У форварда была серия без голов из девяти матчей.

«Это придаст мне уверенности. Было тяжело [из-за серии без голов], но я наконец-то это сделал и рад, что смог помочь команде. Это самое важное для меня. И теперь все зависит от меня и от нас самих, чтобы продолжать в том же духе.

Все зависит от нас. Мы должны держаться вместе как команда, показать, что можем работать сообща, независимо от ситуации. Важно сосредоточиться на предстоящих играх и тренировках. Это самое главное», – сказал Беньямин Шешко .