Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
Оливер Гласнер ответил, может ли Марк Гехи уйти из «Кристал Пэлас».
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер ответил на вопрос о возможном уходе защитника Марка Гехи из команды в зимнее трансферное окно.
Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Сити» может приобрести футболиста, за которого хотят получить более 35 миллионов фунтов.
«Я думаю, Марк останется. Но если Марк скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги – при том, что до конца контракта осталось пять месяцев – то любой футболист уйдет, если ты играешь за такой клуб, как «Кристал Пэлас».
Я почти уверен, что глава нашего клуба запросит за него очень высокую цену, после этого посмотрим, что получится. Я не знаю, хочет ли Марк уйти из команды», – сказал Оливер Гласнер.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости