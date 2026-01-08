Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»

Егор Титов оценил возможный обмен между «Зенитом» и ЦСКА.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможный переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит », а нападающего Лусиано Гонду – в ЦСКА .

– Как вы расцениваете обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом», который должен в ближайшее время произойти? Считаете ли вы, что ЦСКА проигрывает в этой сделке или, наоборот, выигрывает? Они отдают центрального защитника с российским паспортом, а в нашем футболе это редкость.

– Согласен, что это огромная редкость. Учитывая, что лимит предстоит через полгода, ЦСКА отдает российского игрока и берет иностранца.

Может, руководители ЦСКА знают намного больше, чем знаем мы, поэтому и отдают Дивеева. То, что человек очень часто травмировался, – это факт.

При этом Дивеев – системообразующий игрок, не только ЦСКА, но и сборной.

И взять на замену иностранца, который последние полгода играл мало, – для меня это удивительно. Мне кажется, для армейцев это потеря, конечно, – сказал Егор Титов .