Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)

Иван Ломаев интересен зарубежным клубам.

Команды из Греции, Кипра, Болгарии и Саудовской Аравии проявляют интерес к голкиперу Ивану Ломаеву .

Ранее появилась информация , что вратарь расторг договор с «Сочи ».

Ломаев перешел в команду в сентябре и провел только один матч в Мир РПЛ в этом сезоне, пропустив три мяча. До этого голкипер выступал за «Крылья Советов». Его статистику можно изучить по ссылке .