Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
Иван Ломаев интересен зарубежным клубам.
Команды из Греции, Кипра, Болгарии и Саудовской Аравии проявляют интерес к голкиперу Ивану Ломаеву.
Ранее появилась информация, что вратарь расторг договор с «Сочи».
Ломаев перешел в команду в сентябре и провел только один матч в Мир РПЛ в этом сезоне, пропустив три мяча. До этого голкипер выступал за «Крылья Советов». Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
