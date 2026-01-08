Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»

Кристиан Ромеро намекнул о молчании руководства «Тоттенхэма».

Капитан «Тоттенхэма » Кристиан Ромеро высказался после поражения от «Борнмута» (2:3) в матче АПЛ .

Лондонский клуб на данный момент занимает 14-е место в чемпионате, набрав 27 очков в 21 игре.

«Приношу извинения всем вашим болельщикам, которые всегда с нами. Мы в ответе за то, что происходит с командой – в этом нет сомнений. И я в числе первых. Мы будем пытаться изменить ситуацию к лучшему – для себя и для клуба.

В такие моменты должны говорить и другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются только тогда, когда дела идут хорошо, чтобы наговорить немного лжи.

Мы будем работать, держаться вместе и отдавать все силы, чтобы изменить ситуацию. Особенно в такие моменты, как сейчас. Нужно сохранять спокойствие, усерднее работать и двигаться вперед всем вместе – это часть футбола. Вместе нам будет легче», – написал Кристиан Ромеро .