5

Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»

Антуан Семеньо забил победный гол в матче с «Тоттенхэмом».

Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо стал автором победного гола в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2).

Футболист забил мяч дальним ударом на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

«Он заслужил этот момент. Это сказочный финал. Нелегко было продолжать играть за «Борнмут», потому что большинство футболистов повели бы себя иначе», – сказал главный тренер команды  Андони Ираола.

Семеньо близок к переходу «Манчестер Сити», который выплатит «Борнмуту» 65 миллионов фунтов в качестве отступных.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33587 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
