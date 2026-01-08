Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»

Даррен Флетчер будет тренером «Манчестер Юнайтед» в еще одном матче.

Даррен Флетчер остается исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед » и будет руководить командой в матче Кубка Англии против «Брайтона », который пройдет 11 января.

Флетчер провел с «Манчестер Юнайтед» первую игру после отставки Рубена Аморима – против «Бернли » (2:2) в АПЛ .

«Я получил [сообщение от Омара Беррады и Джейсона Уилкокса]. Они хотели бы, чтобы я возглавил команду в воскресенье. Поэтому я буду руководить командой в этом матче – на это направлено все мое внимание», – сказал Даррен Флетчер .