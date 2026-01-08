Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
Даррен Флетчер будет тренером «Манчестер Юнайтед» в еще одном матче.
Даррен Флетчер остается исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» и будет руководить командой в матче Кубка Англии против «Брайтона», который пройдет 11 января.
Флетчер провел с «Манчестер Юнайтед» первую игру после отставки Рубена Аморима – против «Бернли» (2:2) в АПЛ.
«Я получил [сообщение от Омара Беррады и Джейсона Уилкокса]. Они хотели бы, чтобы я возглавил команду в воскресенье. Поэтому я буду руководить командой в этом матче – на это направлено все мое внимание», – сказал Даррен Флетчер.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости