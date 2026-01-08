«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе

Алексей Гасилин: Владислав Радимов – шикарнейший тренер.

Бывший футболист «Зенита » Алексей Гасилин высказался о тренерских способностях бывшего хавбека петербуржцев Владислава Радимова .

– Вы высоко оцениваете Владислава Радимова, с которым в «Зените‑2» работали. Жалеете, что он решил закончить с тренерством?

– Да он просто сам не хотел идти дальше тренировать. При этом Радимов – шикарнейший тренер. К чему бы он ни прикоснулся, везде получается у него.

Он такой шоумен! Он открытый честный человек, у которого бы в тренерской деятельности все получилось – это его стезя. Особенно в работе с молодыми.

Считаю, из‑за того, что Николаевич не хочет тренировать, наша страна теряет выдающегося специалиста. Радимов – топ по всех планах, просто сам не хочет.

– Это не удивляет?

– Почему это должно удивлять?

Он же настолько востребован в других сферах! Шикарный эксперт. Просто ему больше другое нравится, – сказал Алексей Гасилин.