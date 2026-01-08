Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»

Директор «Крузейро» рассказал о переговорах с «Зенитом» по Жерсону.

Исполнительный директор «Крузейро » Бруно Шпиндель прокомментировал ситуацию с возможным переходом в клуб полузащитника «Зенита » Жерсона .

Ранее появилась информация , что бразильский клуб предложил 27 миллионов евро за хавбека. «Зенит» хочет получить 30 миллионов.

«Мы весь день вели переговоры с «Зенитом». Это очень сложные переговоры. Они продолжаются. Предложение остается в силе. Это очень сложные переговоры, включающие множество важных деталей.

Поскольку это сложные переговоры, мы не знаем, чем они закончатся. В ближайшие дни мы будем работать над урегулированием деталей, но не можем гарантировать положительный результат.

Мы приложим все усилия для решения всех вопросов», – сказал Шпиндель.