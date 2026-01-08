«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера

«Брентфорд» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Брентфорд» обыграл «Сандерленд » (3:0) в матче 21-го тура АПЛ .

Таким образом, команда тренера Кита Эндрюса продлила серию без поражений до пяти матчей – 4 победы и 1 ничья.

На этом отрезке клуб обыграл также «Вулверхэмптон» (3:0), «Борнмут» (4:1) и «Эвертон» (4:2), а также поделил очки с «Тоттенхэмом» (0:0).

«Брентфорд » сейчас идет пятым в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 33 очка в 21 матче. Следующую игру в чемпионате команда проведет 17 января против «Челси ».