Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»

Франк о стаканчике с лого «Арсенала»: брать его специально было бы глупо.

Томас Франк заявил, что не видел, что пьет кофе из стаканчика с эмблемой «Арсенала » перед игрой с «Борнмутом » (2:3).

«Я точно не видел этого. Думаю, будет справедливо отметить, что мы выигрываем не каждый матч, так что с моей стороны было бы абсолютно и совершенно глупо брать стаканчик с логотипом «Арсенала». Неужели кто-то думает, что я специально это сделал? Это случилось со всеми членами штаба.

«Арсенал» был в этой раздевалке в предыдущем туре. Вполне нормально, что кто-то взял стаканчик и дал мне эспрессо, я пью его перед каждым матчем.

Думаю, довольно печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы. Если мы переживаем из-за того, что я взял стаканчик с лого другого клуба, мы точно движемся не в том направлении. Я бы никогда так не сделал специально, это было бы крайне глупо», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».