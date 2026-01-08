Матч окончен
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
«Ньюкасл» победил «Лидс» благодаря двум голам после 90-й минуты.
«Ньюкасл» одержал победу над «Лидсом», уступая к 90-й минуте.
Команда Эдди Хау выиграла матч 21-го тура АПЛ со счетом 4:3. По ходу игры «сороки» трижды уступали в счете – 0:1, 1:2 и 2:3.
«Ньюкасл» отыгрался в третий раз благодаря голу Бруно Гимараэса на 1-й добавленной ко второму тайму минуте – бразилец реализовал пенальти. Харви Барнс принес своей команде победу, забив на 102-й минуте (101:48 на табло – Спортс’‘).
Это самый поздний победный гол, забитый в матче АПЛ за время сбора статистики – с сезона-2006/07.
