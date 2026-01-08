  • Спортс
  • «Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
14

«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики

«Ньюкасл» победил «Лидс» благодаря двум голам после 90-й минуты.

«Ньюкасл» одержал победу над «Лидсом», уступая к 90-й минуте. 

Команда Эдди Хау выиграла матч 21-го тура АПЛ со счетом 4:3. По ходу игры «сороки» трижды уступали в счете – 0:1, 1:2 и 2:3. 

«Ньюкасл» отыгрался в третий раз благодаря голу Бруно Гимараэса на 1-й добавленной ко второму тайму минуте – бразилец реализовал пенальти. Харви Барнс принес своей команде победу, забив на 102-й минуте (101:48 на табло – Спортс’‘). 

Это самый поздний победный гол, забитый в матче АПЛ за время сбора статистики – с сезона-2006/07. 

Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 20:15, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
4 - 3
Лидс
Матч окончен
  Барнс
90’
+12’
90’
+10’
Ампаду
90’
+7’
Ааронсон   Ньонто
90’
+7’
Груев   Танака
90’
+7’
Родон   Борнаув
  Бруно Гимараэс
90’
+1’
87’
Калверт-Льюин   Нмеча
Гордон   Дж. Мерфи
81’
80’
Штах   Окафор
79’
  Ааронсон
Шер   Рэмзи
76’
Вольтемаде   Висса
75’
  Жоэлинтон
54’
Тиав   Ботман
46’
Тонали   Ливраменто
46’
2тайм
Перерыв
Жоэлинтон
45’
+6’
45’
+5’
  Калверт-Льюин
Гордон
45’
+3’
  Барнс
36’
32’
  Ааронсон
22’
Калверт-Льюин
Тиав
7’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Шер, Тиав, Майли, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Триппьер, Ботман, Рэмзи, Висса, Рэмсдейл, А. Мерфи, Дж. Мерфи, Уиллок, Ливраменто
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Ампаду, Груев, Штах, Гудмундссон, Джастин, Ааронсон, Калверт-Льюин
Запасные: Борнаув, Нмеча, Харрисон, Дарлоу, Пиру, Ньонто, Байрэм, Танака, Окафор
Подробнее
Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33578 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoЭдди Хау
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoЛидс
logoБруно Гимараэс
logoХарви Барнс
