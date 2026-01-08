Вальверде после 0:5 с «Барсой»: «Весь «Атлетик» сыграл плохо, мы были неэффективны»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался о разгроме от «Барселоны» (0:5) в полуфинале Суперкубка Испании.
О поражении
«Мы неплохо начали матч. Уходя на перерыв и проигрывая 0:4, мы не хотели, чтобы кровопролитие продолжилось во втором тайме».
Об изменениях в игре
«Не стоит экстраполировать сезон на сегодняшний матч. Мы были неэффективны. Мы – команда, которая делает матчи быстрыми и открытыми».
О сезоне
«Это тяжелое поражение. Впереди у нас половина сезона. Нам предстоит многое сделать в Ла Лиге и мы хотим добиться успеха в Кубке Испании. В футболе, если ты опустишь голову, тебе этого не простят».
О вратаре Унаи Симоне
«Когда пропускаешь пять голов, никто не обращает внимания на одного игрока. Вся команда сыграла плохо», – сказал Вальверде.