Месси об обращениях к психологу: «В «Барсе» был период, когда я делал это, но потом перестал. Я склонен держать все в себе, справляться со своими проблемами в одиночку»

Месси: я склонен держать все в себе, справляться со своими проблемами в одиночку.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси ответил на вопрос о том, обращался ли он к психологу.

«Был период, когда я делал это. Я делал это в «Барселоне». А потом перестал...

Я склонен держать все в себе, внутри, справляться со своими проблемами в одиночку», – сказал Месси.