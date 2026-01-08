Месси об обращениях к психологу: «В «Барсе» был период, когда я делал это, но потом перестал. Я склонен держать все в себе, справляться со своими проблемами в одиночку»
Месси: я склонен держать все в себе, справляться со своими проблемами в одиночку.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о том, обращался ли он к психологу.
«Был период, когда я делал это. Я делал это в «Барселоне». А потом перестал...
Я склонен держать все в себе, внутри, справляться со своими проблемами в одиночку», – сказал Месси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ole
