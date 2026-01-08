«Ман Сити» 4 матча подряд не побеждает «Брайтон» – 2 поражения, 2 ничьих

«Ман Сити» не может обыграть «Брайтон» 4 матча подряд.

«Манчестер Сити » продлил серию без побед над «Брайтоном » до 4 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью (1:1) с «чайками» в 21-м туре АПЛ .

Последняя победа «горожан» над соперником была в апреле 2024 года – 4:0 в Премьер-лиге.

После этого «Сити» дважды уступил со счетом 1:2 и дважды сыграл вничью – 2:2 и 1:1.