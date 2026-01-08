«Ман Сити» 4 матча подряд не побеждает «Брайтон» – 2 поражения, 2 ничьих
«Ман Сити» не может обыграть «Брайтон» 4 матча подряд.
«Манчестер Сити» продлил серию без побед над «Брайтоном» до 4 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью (1:1) с «чайками» в 21-м туре АПЛ.
Последняя победа «горожан» над соперником была в апреле 2024 года – 4:0 в Премьер-лиге.
После этого «Сити» дважды уступил со счетом 1:2 и дважды сыграл вничью – 2:2 и 1:1.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости