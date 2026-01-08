Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
Тренер «Тоттенхэма» сфотографирован с кружкой с логотипом «Арсенала».
Томас Франк воспользовался стаканчиком с логотипом «Арсенала».
Главный тренер «Тоттенхэма» перед игрой с «Борнмутом» был сфотографирован держащим в руках сосуд с эмблемой «канониров» – принципиальных соперников «шпор». Из этого стаканчика он пил какой-то напиток.
Лондонцы потерпели поражение со счетом 2:3, пропустив от Антуана Семеньо на 95-й минуте. У «Тоттенхэма» всего одна победа в шести последних турах АПЛ, он идет на 14-м месте.
Фото: Gettyimages.ru/Andrew Matthews – PA Images
Александр Суряев
Спортс
