Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ

Тренер «Тоттенхэма» сфотографирован с кружкой с логотипом «Арсенала».

Томас Франк воспользовался стаканчиком с логотипом «Арсенала ».

Главный тренер «Тоттенхэма» перед игрой с «Борнмутом » был сфотографирован держащим в руках сосуд с эмблемой «канониров» – принципиальных соперников «шпор». Из этого стаканчика он пил какой-то напиток.

Лондонцы потерпели поражение со счетом 2:3, пропустив от Антуана Семеньо на 95-й минуте. У «Тоттенхэма » всего одна победа в шести последних турах АПЛ , он идет на 14-м месте.

Фото: Gettyimages.ru /Andrew Matthews – PA Images