У «МЮ» 1 победа в 6 последних турах АПЛ. Дальше – «Ман Сити» и «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед » одержал всего одну победу в шести последних матчах.

Сегодня манкунианцы сыграли вничью с «Бернли » (2:2) в 21-м туре. Начиная с 15 декабря они также разделили очки с «Борнмутом» (4:4), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Лидсом» (1:1), а также уступили «Астон Вилле» (1:2). Единственная победа – над «Ньюкаслом» (1:0).

17 января «МЮ» встретится в АПЛ с «Манчестер Сити», 25-го – с «Арсеналом». 11 января команде предстоит матч с «Брайтоном» в Кубке Англии.