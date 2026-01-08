  • Спортс
«Бенфика» Моуринью вылетела из Кубка португальской лиги. Команда Жозе проиграла впервые за 12 матчей во всех турнирах

«Бенфика» Моуринью вылетела из Кубка португальской лиги.

«Бенфика» проиграла впервые за 12 матчей. 

Команда тренера Жозе Моуринью уступила «Браге» (1:3) в полуфинале Кубка португальской лиги. Таким образом, лиссабонцы закончили выступление в турнире.

В предыдущих матчах на отрезке у «Бенфики» было 8 побед и 3 ничьих.

14 января «орлы» в гостях сыграют с «Порту» в четвертьфинале Кубка Португалии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
