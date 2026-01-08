«Бенфика» Моуринью вылетела из Кубка португальской лиги. Команда Жозе проиграла впервые за 12 матчей во всех турнирах

«Бенфика» Моуринью вылетела из Кубка португальской лиги.

«Бенфика » проиграла впервые за 12 матчей.

Команда тренера Жозе Моуринью уступила «Браге» (1:3) в полуфинале Кубка португальской лиги. Таким образом, лиссабонцы закончили выступление в турнире.

В предыдущих матчах на отрезке у «Бенфики» было 8 побед и 3 ничьих.

14 января «орлы» в гостях сыграют с «Порту» в четвертьфинале Кубка Португалии.