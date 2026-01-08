«Нам нужен центральный защитник, а мы подписываем крайнего. Не понимаю логики». Воспитанник «Барсы» Донгу о Канселу

Воспитанник «Барселоны» Донгу: не понимаю логики трансфера Канселу.

Воспитанник «Барселоны» Жан-Мари Донгу поделился мнением о возможном переходе защитника «Аль-Хилаля » Жоау Канселу в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что «блауграна» подпишет португальского защитника на правах аренды до конца сезона.

«Я не понимаю этого подписания, особенно учитывая то, как прошел предыдущий период его выступлений за клуб.

Нам нужен центральный защитник, а мы подписываем крайнего защитника. Я не понимаю логики. Я не знаю, является ли это одолжением его агенту», – сказал Донгу в эфире Jijantes.