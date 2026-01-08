  • Спортс
2

Симеоне об игре с «Реалом» в Суперкубке: «5:2 на «Метрополитано» тут ни при чем. «Атлетико» работает над психологией и своими сильными сторонами»

Симеоне об игре Суперкубка с «Реалом»: все матчи отличаются, работаем над собой.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом».

Команды в четверг сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

О том, что «Атлетико» проиграл только одно из последних семи дерби

«Независимо от того, выигрываем мы или проигрываем, каждый матч отличается от предыдущего.

Матч на «Метрополитано» (5:2 в Ла Лиге) тоже не будет иметь к этому отношения.

У каждой команды есть свои сильные стороны, и нам придется играть так, как мы считаем правильным, чтобы остаться в этом турнире».

О настрое на матч

«Разум – это все в жизни. Очевидно, что психологический аспект в любой профессии является самым большим мотиватором для того, чтобы выкладываться на полную.

Мы стараемся работать над ним. Пробуждать его. Иногда получается лучше, иногда не так, как мы хотим. Наш разум влияет на нашу жизнь», – сказал Симеоне.

