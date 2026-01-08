«Интер» выиграл 6 матчей Серии А подряд и лидирует в лиге. Дальше – «Наполи»

«Интер» выиграл 6 матчей подряд перед встречей с «Наполи».

«Интер» одержал шестую победу в чемпионате подряд.

Команда Кристиана Киву обыграла «Парму» в гостях в 19-м туре – 2:0. Ранее были побеждены «Болонья» (3:1), «Аталанта» (1:0), «Дженоа» (2:1), «Комо» (4:0) и «Пиза» (2:0).

«Нерадзурри» останутся лидерами Серии А независимо от результата матча «Милан» – «Дженоа» 8 января, после этого тура у них будет как минимум на одно очко больше, чем у «россонери».

11 января «Интер» встретится с «Наполи».