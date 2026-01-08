  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Златан Ибрагимович: «Футболисты ошибаются, думая, что станут отличными тренерами, раз хорошо играли. Это немного помогает, но быть тренером – это совсем другое»
30

Златан Ибрагимович: «Футболисты ошибаются, думая, что станут отличными тренерами, раз хорошо играли. Это немного помогает, но быть тренером – это совсем другое»

Златан Ибрагимович: играть на высшем уровне – это не то же самое, что тренировать.

Бывший нападающий «Барселоны», «МЮ», «Интера», «Ювентуса» и «Милана» Залатан Ибрагимович высказался о разнице между тем, чтобы играть в футбол и работать тренером. 

«Играть на высшем уровне – это не то же самое, что быть тренером. Тренер – это совсем другое. Если ты был игроком, это немного помогает тебе, но это другая ситуация. Игроки совершают ошибку, когда думают, что станут отличными тренерами только потому, что они были отличными игроками. Это две разные ситуации.

Сейчас я страдаю, потому что не могу играть, потому что не могу помогать своим партнерам по команде, не могу внести свой вклад в результат. Когда я играл, я чувствовал себя живым. Это был мой мир. Либо ты, либо я. Одна воля к победе. Я сделаю все, чтобы победить. Если я не выигрываю, меня как будто нет в живых. Вот почему я учусь помогать команде по-другому.

Я остался таким же. Каким я был игроком, таким я и остался сейчас. Только теперь я смотрю на футбол с другой стороны. Теперь у меня есть ответы на вопросы, которых у меня не было, когда я был игроком. У меня есть полное представление обо всем клубе... Клуб похож на компанию – нужны спонсоры, болельщики, телевизионные права. Этому я сейчас учусь, в этом я расту, чему я рад.

Я смотрю, слушаю и учусь у профессионалов в этих областях. Когда дело доходит до футбола как такового, я больше перехожу в наступление – я больше знаю о нем и больше говорю. Это две разные ситуации... Сейчас я двигаюсь шаг за шагом. Когда я играл, ситуация была другой», – сказал советник владельцев «Милана» в интервью (Ne)uspjeh prvaka.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?33576 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Arena Sport
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Африки. 1/4 финала. Сенегал прошел Мали, Марокко сыграет с Камеруном
1 минуту назад
Агент Новиков: «Жерсон в конце июля понял, что совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Уже тогда я знал, что он уйдет зимой»
4 минуты назад
В отеле, где отравились члены академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
18 минут назад
Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. У вингера «Барсы» два гола в 4 матчах месяца
18 минут назад
«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения
31 минуту назад
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
51 минуту назад
Винисиус не уедет в Саудовскую Аравию, он хочет остаться в Европе. Переход в «Челси» не исключен, но не в январе (ESPN)
сегодня, 16:58
Смертельно больной 33-летний экс-хавбек «Челси» и Бельгии U21 Мусонда: «Осталось несколько дней, состояние критическое. У меня была прекрасная юность, и я бы еще многое мог сделать»
сегодня, 16:50
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
сегодня, 16:23
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
Ромеро получил дополнительную дисквалификацию на 1 матч и штраф в 50 тысяч фунтов за удаление в игре с «Ливерпулем»
5 минут назад
Де Дзерби о проигрыше «ПСЖ» по пенальти в Суперкубке: «Я никогда не плакал после поражений, а сегодня расплакался. «Марсель» заслуживал победить лучшую команду Европы»
9 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Холудом», в субботу «Аль-Ахли» Мареза встретится с «Аль-Охдудом»
32 минуты назадLive
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»
36 минут назад
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»
53 минуты назад
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
58 минут назад
Игорь Ледяхов: «Даю 50% на возвращение России в турниры в 2026-м. Сами видите, что американцы переодеваются»
сегодня, 16:48
«Ювентус» пытается подписать Бернарду Силву как свободного агента (La Stampa)
сегодня, 16:34
Киву – лучший тренер декабря в Серии А. «Интер» выиграл все 3 матча лиги
сегодня, 16:32
Валерий Овчинников о «Спартаке»: «Настораживает характер Карседо. Психологически он нервный, прыгающий по бровке»
сегодня, 15:59