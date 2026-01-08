Рафинья о «Реале» или «Атлетико» в финале Суперкубка: «Кто бы ни победил, «Барса» готова. Я стремлюсь к идеальному сезону»

Рафинья о финале Суперкубка Испании: мы готовы и к «Реалу», и к «Атлетико».

Вингер «Барселоны» Рафинья подвел итоги победы над «Атлетиком» (5:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

О легкой победе

«Думаю, это мы сами делаем игру легкой или сложной. Когда мы выступаем хорошо, игра становится легкой. У «Атлетика» много качественных игроков, но именно мы выигрываем матчи».

О точности в атаке

«Это показывает, что независимо от того, кто играет, мы всегда готовы и показываем свою лучшую игру. Это демонстрирует качество команды».

О своей форме после травмы

«Я всегда буду стремиться к своему лучшему уровню. Я буду стараться и дальше стремиться к идеальному сезону, или почти идеальному».

О сопернике в финале

«Мы должны сосредоточиться на себе. Кто бы ни победил, мы готовы», – заявил Рафинья.

«Барселона» сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом» либо «Атлетико». Мадридское дерби пройдет 8 января, финальный матч – 11 января.