«Ман Сити» сыграл вничью в трех турах АПЛ подряд. «Арсенал» может оторваться на 8 очков
«Ман Сити» не побеждает три матча подряд.
«Манчестер Сити» потерял очки в третий раз подряд.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в 21-м туре АПЛ. 4 января она не смогла победить «Челси» (1:1), 1 января – «Сандерленд» (0:0). Перед этими результатами у «горожан» было 8 побед подряд во всех турнирах.
«Ман Сити» на данный момент идет в Премьер-лиге на втором месте, отставая от «Арсенала» на 5 баллов. Лондонцы могут увеличить отрыв в случае победы над «Ливерпулем» в четверг.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
