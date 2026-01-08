«Ман Сити» сыграл вничью в трех турах АПЛ подряд. «Арсенал» может оторваться на 8 очков

«Ман Сити» не побеждает три матча подряд.

«Манчестер Сити » потерял очки в третий раз подряд.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном » (1:1) в 21-м туре АПЛ . 4 января она не смогла победить «Челси» (1:1), 1 января – «Сандерленд» (0:0). Перед этими результатами у «горожан» было 8 побед подряд во всех турнирах.

«Ман Сити» на данный момент идет в Премьер-лиге на втором месте, отставая от «Арсенала » на 5 баллов. Лондонцы могут увеличить отрыв в случае победы над «Ливерпулем» в четверг.