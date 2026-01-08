Шешко забил за «МЮ» впервые за 10 матчей – два гола «Бернли». У купленного за 85 млн евро с учетом бонусов форварда 4+1 в 18 играх за клуб
Беньямин Шешко забил впервые за 10 матчей.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко забил впервые с октября.
Словенский футболист сделал дубль в матче против «Бернли» в 21-м туре АПЛ (2:1, второй тайм). Это первые голы 22-летнего форварда с 4 октября – тогда он забил «Сандерленду».
Беньямин проводит 18-ю игру в составе «Юнайтед», на его счету 4 забитых мяча и 1 ассист. Подробная статистика выступлений форварда, купленного у «РБ Лейпциг» за 85 миллионов евро с учетом бонусов, доступна здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
