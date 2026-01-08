«Челси» выиграл 1 из 9 последних матчей в АПЛ. После ухода Марески – ничья и поражение
«Челси» выиграл 1 из 9 последних матчей в АПЛ.
«Челси» пять матчей не побеждает в АПЛ.
«Синие» сегодня уступили «Фулхэму» в 21-м туре со счетом 1:2. Ранее они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1), «Борнмутом» (2:2) и «Ньюкаслом» (2:2), а также проиграли «Астон Вилле» (1:2).
Всего в последних девяти матчах в чемпионате у лондонцев лишь одна победа. После ухода Энцо Марески с поста главного тренера – ничья и поражение.
17 января «Челси» встретится с «Брентфордом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
