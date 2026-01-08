Гол Лисандро «Бернли» не был засчитан из-за фола в атаке. ВАР подтвердил, что защитник «МЮ» нарушил правила на Уокере

Гол «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» не был засчитан.

Гол защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса в ворота «Бернли » не был засчитан из-за фола в атаке.

«Манчестер Юнайтед» на выезде играет с «Бернли» (1:1, второй тайм) в 21-м туре АПЛ.

На 27-й минуте матча Каземиро навязал борьбу перед дальней штангой в момент навеса с углового. Мяч выскочил во вратарскую, откуда Мартинес забил ударом с расстояния около пяти метров.

Однако главный судья Стюарт Эттуэлл посчитал, что аргентинец нарушил правила в противоборстве с Кайлом Уокером .

«Решение судьи об отмене гола в пользу «Манчестер Юнайтед » было проверено и подтверждено системой ВАР, которая признала наличие явного фола со стороны Мартинеса на Уокере», – говорится в официальном аккаунте матч-центра АПЛ .

Изображение: скриншот из трансляции beIN SPORTS 2