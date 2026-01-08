Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича и «иди на ###, Эгбали» во время матча с «Фулхэмом»
Фанаты «Челси» скандировали имя Романа Абрамовича.
Болельщики «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича.
Фанаты «синих» зарядили кричалку в честь российского бизнесмена на 36-й минуте матча с «Фулхэмом» в 21-м туре АПЛ (1:2, второй тайм).
Позднее болельщики «Челси» стали скандировать оскорбительную кричалку в адрес нынешнего совладельца клуба: «Иди на ###, Эгбали».
Напомним, 1 января «Челси» уволил главного тренера Энцо Мареску. Команду возглавил Лиэм Росеньор.
