Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
Игор Тиаго побил рекорд среди бразильцев по голам в АПЛ.
Игор Тиаго забил 16-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Англии.
Форвард «Брентфорда» сделал дубль в матче 21-го тура против «Сандерленда» (3:0). Бразилец забил на 30-й и 65-й минутах игры.
Таким образом, Тиаго побил рекорд среди бразильцев по голам за сезон АПЛ.
Он обошел Роберто Фирмино (сезон-2017/18 за «Ливерпуль»), Габриэла Мартинелли (сезон-2022/23 за «Арсенал») и Матеуса Кунью (сезон-2024/25 за «Вулверхэмптон»). Все они забивали по 15 голов.
Отметим, что больше Игора в этом сезоне Премьер-лиги забил только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 20 голов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт B/R Football в X
