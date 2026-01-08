Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью

Игор Тиаго побил рекорд среди бразильцев по голам в АПЛ.

Игор Тиаго забил 16-й гол в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Форвард «Брентфорда » сделал дубль в матче 21-го тура против «Сандерленда » (3:0). Бразилец забил на 30-й и 65-й минутах игры.

Таким образом, Тиаго побил рекорд среди бразильцев по голам за сезон АПЛ .

Он обошел Роберто Фирмино (сезон-2017/18 за «Ливерпуль »), Габриэла Мартинелли (сезон-2022/23 за «Арсенал») и Матеуса Кунью (сезон-2024/25 за «Вулверхэмптон»). Все они забивали по 15 голов.

Отметим, что больше Игора в этом сезоне Премьер-лиги забил только Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 20 голов.