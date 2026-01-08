«Бернли» обыгрывает «МЮ» после 1-го тайма без единого попадания в створ и с 0,06 xG – благодаря автоголу Хевена. У манкунианцев 6 точных ударов и 68,5% владения
«Манчестер Юнайтед» проигрывает, ни разу не дав «Бернли» пробить в створ.
«Бернли» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» после первого тайма.
Команда Скотта Паркера ведет на своем поле со счетом 1:0. При этом она ни разу не попала в створ, хотя нанесла два удара, xG – 0,06. На 13-й минуте мяч влетел в сетку ворот «МЮ» от Эйдена Хевена – это был автогол.
«Манчестер Юнайтед» пробил 12 раз, 6 из них – точно, xG – 0,79. Манкунианцы владели мячом 68,5% времени.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости