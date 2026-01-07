«Барселона» не пропускает почти месяц. У команды Флика 5 сухих побед подряд

«Барселона » с первой половины декабря.

Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании – 5:0. В предыдущих четырех матчах она победила «Эспаньол» (2:0), «Вильярреал» (2:0), «Гвадалахару» (2:0) и «Осасуну» (2:0).

Последним «блаугране» забивал «Айнтрахт» 9 декабря.

11 января «Барселона» встретится с «Реалом» или «Атлетико ».