«Барселона» сыграет с «Реалом» или «Атлетико» в финале Суперкубка Испании 11 января
«Барселона» стала первым финалистом Суперкубка Испании.
Определился первый финалист Суперкубка Испании.
В первом полуфинальном матче «Барселона» разгромила «Атлетик» – 5:0.
11 января «блауграна» встретится в решающей игре с «Реалом» либо «Атлетико». Мадридское дерби пройдет завтра.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости