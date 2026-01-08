Тотти о том, где он себя видит через 10 лет: «На диване. 99%, что я не буду тренером»

Франческо Тотти: через 10 лет я вижу себя на диване.

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти принял участие в сессии вопросов и ответов.

– Если бы вы не стали футболистом, кем был вы работали?

– Сотрудником заправки.

– Оглядываясь назад, вы бы завершили карьеру 28 мая 2017 года?

– Нет, меня заставили завершить карьеру.

– Где вы видите себя через 10 лет?

– На диване.

– Выиграла бы Италия чемпионат мира 2006 года без вас?

– Я не знаю, выиграли бы они чемпионат мира.

– Вы согласитесь на то, чтобы «Рома» выиграла скудетто, а «Лацио» – Лигу чемпионов?

– Нет.

– А на то, чтобы «Рома» выиграла Лигу чемпионов, а «Лацио» – скудетто?

– Да.

– Вы будете тренером?

– 99%, что я не буду тренером, – сказал Тотти Calciatori Brutti.