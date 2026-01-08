Тотти о том, где он себя видит через 10 лет: «На диване. 99%, что я не буду тренером»
Франческо Тотти: через 10 лет я вижу себя на диване.
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти принял участие в сессии вопросов и ответов.
– Если бы вы не стали футболистом, кем был вы работали?
– Сотрудником заправки.
– Оглядываясь назад, вы бы завершили карьеру 28 мая 2017 года?
– Нет, меня заставили завершить карьеру.
– Где вы видите себя через 10 лет?
– На диване.
– Выиграла бы Италия чемпионат мира 2006 года без вас?
– Я не знаю, выиграли бы они чемпионат мира.
– Вы согласитесь на то, чтобы «Рома» выиграла скудетто, а «Лацио» – Лигу чемпионов?
– Нет.
– А на то, чтобы «Рома» выиграла Лигу чемпионов, а «Лацио» – скудетто?
– Да.
– Вы будете тренером?
– 99%, что я не буду тренером, – сказал Тотти Calciatori Brutti.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ForzaRoma.info
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости