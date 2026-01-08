  • Спортс
Конте о 2:2 с «Вероной»: «Отмена гола и пенальти – негативные моменты. Хейлунд должен был ампутировать руку? Это могло бы убить кого угодно, но «Наполи» сыграл хорошо»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте оценил судейство в домашнем матче с «Вероной» (2:2) в 19-м туре Серии А.

Главный арбитр Маттео Маркетти назначил пенальти в ворота неаполитанцев, реализованный Гифтом Орбаном на 27-й минуте. Кроме того, на 72-й забил форвард хозяев Расмус Хейлунд, но гол был отменен при помощи ВАР из-за игры рукой.

«Это не просто разочарование. В таких матчах ты рискуешь проиграть, у нас было два негативных эпизода, где мы могли бы добиться большего.

Пенальти был своеобразно оценен, но мы это принимаем. Эти два негативных момента могли бы убить кого угодно, но мы сыграли хорошо.

Момент с Хейлундом. Я не знаю, куда ему следовало направить руку. Что он должен был сделать? Ампутировать ее?

Это сложно, но мы будем двигаться дальше», – сказал Конте.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoсудьи
Маттео Маркетти
logoсерия А Италия
logoВерона
logoРасмус Хейлунд
видеоповторы
logoАнтонио Конте
