«Барселона» выиграла 9 матчей подряд с общим счетом 26:6

Серия побед «Барселоны» достигла девяти игр.

Команда Ханси Флика разгромила «Атлетик» (5:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

В последний раз каталонцы покидали поле без победы 25 ноября – тогда их обыграл «Челси» (0:3). С тех пор «блауграна» выиграла девять раз подряд с общим счетом 26:6.

В следующем матче «Барселона » встретится с «Реалом» или «Атлетико».