«Барселона» выиграла 9 матчей подряд с общим счетом 26:6
«Барселона» победила в девятый раз подряд.
Серия побед «Барселоны» достигла девяти игр.
Команда Ханси Флика разгромила «Атлетик» (5:0) в полуфинале Суперкубка Испании.
В последний раз каталонцы покидали поле без победы 25 ноября – тогда их обыграл «Челси» (0:3). С тех пор «блауграна» выиграла девять раз подряд с общим счетом 26:6.
В следующем матче «Барселона» встретится с «Реалом» или «Атлетико».
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
