«Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Суперкубка Испании
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании в 4-й раз подряд.
«Барселона» снова сыграет в финале Суперкубка Испании.
Команда Ханс-Дитера Флика разгромила «Атлетик» со счетом 5:0 в полуфинале и теперь примет участие в решающем матче турнира.
Каталонцы вышли в финал Суперкубка в четвертый раз подряд. В 2023 и и 2025 годах они выигрывали трофей, побеждая «Реал» (3:1 и 5:2), а в 2024-м уступили «сливочным» со счетом 1:4.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
