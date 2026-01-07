«Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Суперкубка Испании

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании в 4-й раз подряд.

«Барселона » снова сыграет в финале Суперкубка Испании.

Команда Ханс-Дитера Флика разгромила «Атлетик » со счетом 5:0 в полуфинале и теперь примет участие в решающем матче турнира.

Каталонцы вышли в финал Суперкубка в четвертый раз подряд. В 2023 и и 2025 годах они выигрывали трофей, побеждая «Реал» (3:1 и 5:2), а в 2024-м уступили «сливочным» со счетом 1:4.